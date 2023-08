Published: 01 Aug 2023 10 AM Updated: 01 Aug 2023 10 AM

அவதூறு வழக்கு: `ராகுல் காந்தி ஆணவமாக இருந்தார்' - மனுதாரரான பாஜக MLA உச்ச நீதிமன்றத்தில் பதில்

மனுதாரரான பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ பூர்ணேஷ் மோடி, `தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது ராகுல் காந்தி ஆணவமாக இருந்தார்' என உச்ச நீதிமன்ற நோட்டீஸுக்கு பதிலளித்திருக்கிறார்.