Published: 12 Apr 2023 7 AM Updated: 12 Apr 2023 7 AM

வாகனத்தில் `வாய்மையே வெல்லும்’... `வீட்டை பறித்தால், நிலைகுலைந்துபோவேனா?’ - வயநாட்டில் ராகுல் ஆவேசம்

`நான் வயநட்டின் எம்.பி-யாக இருந்தாலும் இல்லாமல் இருந்தாலும் மக்களின் அடிப்படை கோரிக்கைக்காக குரல் கொடுப்பேன். எம்.பி பதவி பறிக்கப்பட்டதால் நம்முடைய பந்தம் முடிந்துபோனது என நினைக்க வேண்டாம்’ என வயநாட்டில் ராகுல்காந்தி பேசினார்.