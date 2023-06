Published: Just Now Updated: Just Now

"வெளிநாடுகளில் இந்தியாவை விமர்சிப்பது ராகுலுக்கு வழக்கம்..!" - வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்

``இந்திய நாட்டை வெளிநாடுகளில் விமர்சிப்பது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்" என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.