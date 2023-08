Published: 10 Aug 2023 10 AM Updated: 10 Aug 2023 10 AM

Jodo Yatra 2.O: மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி... தயாராகும் ராகுல் - மீண்டும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?

ராகுல் கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை மேற்கொண்ட பாரத் ஜோடோ யாத்திரை காங்கிரஸுக்கு எழுச்சியைக் கொடுத்திருக்கிறது. அடுத்ததாக அவர் குஜராத் முதல் மேகாலயா வரை நடைப்பயணம் செல்லவிருக்கிறார். இது அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா?!