Published: Just Now Updated: Just Now

``அதானி விவகாரத்தில் உண்மைகள் வெளிவரும் வரை காங்கிரஸ் குரல் எழுப்பும்" - ராகுல் காந்தி உறுதி

``இந்தியா எப்படி ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போராடி சுதந்திரம் பெற்றது என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். இப்போது அந்த வரலாறு மீண்டும் ஒருமுறை கூட நடந்தேறுகிறது. காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக சண்டைச் செய்யும்.” - ராகுல் காந்தி