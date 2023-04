Published: 21 Apr 2023 6 AM Updated: 21 Apr 2023 6 AM

சூரத் வழக்கு: 'ராகுல் காந்தியின் மனு தள்ளுபடி'... அதிர்ச்சியில் காங்கிரஸார் - அடுத்து என்ன?!

அவதூறு வழக்கில் தண்டனைக்கு தடை கோரிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் மனுவை சூரத் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து இருக்கிறது. இது அந்த கட்சி தொண்டர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்திருக்கிறது.

