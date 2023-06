Published: 14 Jun 2023 6 AM Updated: 14 Jun 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

``செந்தில் பாலாஜி, சகோதரர் வீடுகளில் சோதனை நிறைவு; சில இடங்களில் தொடரும் சோதனை!” - கரூர் நிலவரம்

கரூரில் உள்ள தனியார் நகைக்கடை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் மட்டும் தொடர்ந்து சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கரூர் நிலவரம் என்ன?!