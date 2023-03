Published: Just Now Updated: Just Now

ரயில்வேயில் திருநங்கைகளின் முதல் டீ ஸ்டால்; ட்விட்டரில் பெருமிதத்துடன் மத்திய அமைச்சர் பதிவு!

முதன்முறையாக அசாம் குவாஹாத்தி ரயில்வே நிலையத்தில் திருநங்கைகள் டீக்கடையை திறந்திருக்கின்றனர்.

government & politics Trans Tea Stall ( @AshwiniVaishnaw )