Published: 05 Aug 2023 11 AM Updated: 05 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

புதுச்சேரி மாநில அந்தஸ்து தீர்மான விவகாரம்! – ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம்

புதுச்சேரி மாநில அந்தஸ்து குறித்த கோப்பை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மத்திய அரசுக்கு அனுப்பிவிட்டதாகத் தெரிவித்திருக்கிறது, ஆளுநர் மாளிகை.