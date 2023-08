Published: 08 Aug 2023 7 AM Updated: 08 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``சீமானை விமர்சிக்கும் தகுதி ராஜ் கிரணுக்கு இல்லை..!” - நாம் தமிழர் பாத்திமா பர்கானா காட்டம்

‘சாத்தானின் பிள்ளைகள்’ என்ற விமர்சனத்துக்காக நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பல தரப்பின் கண்டனத்துக்கு ஆளாகிவரும் நிலையில், அந்தக் கட்சியின் இளைஞர் பாசறைச் செயலாளர் பாத்திமா பர்கானாவைச் சந்தித்தோம்.