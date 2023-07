Published: 29 Jul 2023 6 AM Updated: 29 Jul 2023 6 AM

``அண்ணாமலை யாத்திரையுடன் தமிழகத்தில் பாஜக சரித்திரம் முடிவுக்கு வரும்!"- முத்தரசன் காட்டம்

``தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர்‌ அண்ணாமலை மேற்கொண்டுள்ள யாத்திரையுடன், தமிழகத்தில் பா.ஜ.க-வின் சரித்திரம் முடிவுக்கு வருகிறது" என இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.