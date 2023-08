Published: 17 Aug 2023 9 AM Updated: 17 Aug 2023 9 AM

`எனது தந்தை சொந்த மக்கள் மீதே குண்டு வீசினாரா?’ - கொதித்த சச்சின் பைலட்; ஆதரவு குரல் கொடுத்த கெலாட்

``காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜேஷ் பைலட், இந்திய விமானப்படையின் ஓர் துணிச்சலான விமானி. அவரை அவமதிப்பதன் மூலம் இந்திய விமானப்படையையே பா.ஜ.க அவமதிக்கிறது." - அசோக் கெலாட்