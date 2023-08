Published: 09 Aug 2023 7 AM Updated: 09 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``அரசு விழாக்களில் இன்பநிதி; தமிழகம் கருணாநிதி குடும்ப சொத்தா?!” - ஆர்.பி.உதயகுமார் காட்டம்

பொய் சொல்வதில் திமுக அரசு கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத்தலைவருமான ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றச்சாட்டு.