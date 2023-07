Published: 02 Jul 2023 11 AM Updated: 02 Jul 2023 11 AM

"செந்தில் பாலாஜிக்காக ஆளுநரையும், மத்திய அரசையும் திமுக பகைப்பது ஏன்?" - ஆர்.பி.உதயகுமார்

``கடைசி புகலிடமாக தி.மு.க-வுக்கு வந்த செந்தில் பாலாஜியைக் காப்பதின் மர்மம் என்ன? செந்தில் பாலாஜிக்காக முதலமைச்சர் ஏன் மக்களை, ஆளுநரை, மத்திய அரசை பகைத்து கொள்ள வேண்டும்?" - ஆர்.பி.உதயகுமார்