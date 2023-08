Published: 15 Aug 2023 6 AM Updated: 15 Aug 2023 6 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``மாமன்னன் பட இயக்குநரை ஸ்டாலின் நேரில் சென்று பாராட்டுகிறார், ஆனால்..?!" - ஆர்.பி.உதயகுமார்

``ஸ்டாலின் நாட்டு மக்களுக்காக எதையும் செய்யவில்லை. ஆனால், தன் தந்தையார் புகழை பரப்ப கல்வெட்டு வைப்பதற்கும், தனது மகன் உதயநிதியை முதலமைச்சராக ஆக்குவதற்கு தான் உழைத்து வருகிறார்.” - ஆர்.பி.உதயகுமார்