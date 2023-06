Published: 07 Jun 2023 7 AM Updated: 07 Jun 2023 7 AM

``500 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிவிட்டு, 5,000 கடைகளை திறந்து விடுவார் செந்தில் பாலாஜி" - ஆர்.பி.உதயகுமார்

"எந்த பிரச்னைக்கும் முதலமைச்சர் வாய் திறப்பதில்லை, தனது மகனுக்கு அதிகாரத்தை அளிக்க உத்தரவிடவும் சாப்பிடவதற்கும் மட்டும் தான் வாய் திறக்கிறார்" என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் திமுக-வை கடுமையாக விமர்சித்தார்.