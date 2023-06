Published: Just Now Updated: Just Now

``செந்தில் பாலாஜியுடன் ஒன்றாகப் பயணித்தவன்; அவரின் சித்து விளையாட்டுகளை அறிவேன்!" - ஆர்.பி.உதயகுமார்

``செந்தில் பாலாஜியோடு மாணவர் அணியில் ஒன்றாக பயணித்தவன் என்ற அடிப்படையில், அவரின் அரசியல் சித்து விளையாட்டுகளை ஆரம்பத்திலேயே அறிந்தவன் நான்." - ஆர்.பி.உதயகுமார்