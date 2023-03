Published: 11 Mar 2023 10 AM Updated: 11 Mar 2023 10 AM

`பாஜகவை விட்டு விலகுவது நல்லது’ - அதிமுக-வுக்கு திருமா அட்வைஸ்... அக்கறையா அரசியலா?!

பாஜக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுகவை வெளியேச் சொல்லும் திருமாவளவனில் கருத்தில் அரசியல் கணக்குகள் இருக்கிறதா? அல்லது அதிமுகவின் மீதான அக்கறையில் பேசுகிறாரா என்ற விவாதம் கிளம்பியுள்ளது...