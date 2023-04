Published: 01 Apr 2023 7 AM Updated: 01 Apr 2023 7 AM

``திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவியுங்கள்" - மத்திய அரசை வலியுறுத்தி புதுவை சட்டசபையில் தீர்மானம்

திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, புதுவை சட்டசபையில் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.