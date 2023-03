Published: 28 Mar 2023 9 AM Updated: 28 Mar 2023 9 AM

``ராகுல் காந்தி வழக்கை நாங்களும் கவனித்துவருகிறோம்” - அமெரிக்கா சொல்வதென்ன?!

"இந்திய நீதிமன்றங்களில் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் வழக்கை அமெரிக்கா கவனித்துவருகிறது" - அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை முதன்மை துணை செய்தித் தொடர்பாளர் வேதாந்த் படேல்