நெல்லை: திமுக கோஷ்டி மோதல்... அம்பலமாகும் கமிஷன் புகார்கள்! - அதிருப்தியில் தொண்டர்கள்

நெல்லை மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகளுக்கு இடையே கோஷ்டி மோதல் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. அதைக் கட்டுப்படுத்த வழி தெரியாமல் தலைமை தவித்து வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்து அம்பலமாகும் கமிஷன் புகார்களால் சர்ச்சை வெடித்திருக்கிறது.