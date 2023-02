Published: Just Now Updated: Just Now

நேபாளத்தில் பிரதமர் பிரசந்தாவின் ஆட்சி கவிழ்கிறதா?! காரணம் என்ன? - முழு விவரம்!

கே.பி. சர்மா ஒலி, நேற்று கட்சியின் உயர்மட்டக் கூட்டத்தில் ஆளும் அரசுக்கு வழங்கிவந்த தன் கட்சியின் ஆதரவை திரும்ப பெருவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.