‘பேச்சில் மட்டும்தான் மக்கள் நலனா?’

`மக்கள் நலனுக்கான வரப்பிரசாதம்!’



இது குறித்து தென்னிந்திய நுகர்வோர் மற்றும் மக்கள் உரிமைப் பாதுகாப்பு கவுன்சில் தலைவர் கு.மணவாளனிடம் பேசியபோது, ``தகவல் அறியும் உரிமை (Right To Information) சட்டத்தை விட பல மடங்கு மக்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம்தான் (Right To Service) சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டம்! எப்படி, தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் மனு கொடுத்து 30 நாள்களுக்குள் எந்த பதிலும் வராத பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று இருக்கிறதோ, அதேபோல சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டத்தில் மக்கள் பல்வேறு சேவைகளைப் பெறுவதற்கான `காலக்கெடு’வும் நிர்ணயிக்கப்படும். உரிய காரணமின்றி சேவை வழங்குவதில் காலக்கெடுவைத் தாண்டி காலம் தாழ்த்தினாலோ, சேவை வழங்கப்படாமல் இருந்தாலோ சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, அந்தத் தொகை பாதிக்கப்பட்ட, விண்ணப்பித்த மக்களுக்கே இழப்பீடாக வழங்கப்படும். இதனால், அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் உரிய பதிலையாவது மக்களுக்கு அளிப்பார்கள்.



கடந்த 2019-ம் ஆண்டே இந்தச் சட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் எனக் கோரி உள்துறை முதன்மைச் செயலாளர், சட்டத்துறை முதன்மைச் செயலாளர் என அனைவருக்கும் மனு அளித்தோம். பதில் இல்லாததால், மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்தோம். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருபாகரன், `மக்களுக்கு அதிக பலன் தரும் இந்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்தவேண்டிய நேரம் இது’ என வெளிப்படையாகவே அறிவுறுத்தினார். ஆனால், அப்போதைய அ.தி.மு.க அரசு அதைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அதேநேரத்தில் தி.மு.க-வோ, ‘நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சேவை பெறும் உரிமைச் சட்டத்தை உடனே அமல்படுத்துவோம்’ எனத் தனது 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது. ஆனால், இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை” எனக் குற்றம்சாட்டினார்.