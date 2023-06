Published: 24 Jun 2023 10 AM Updated: 24 Jun 2023 10 AM

`ரூ.1,000 கோடி சட்டவிரோத பரிவர்த்தனை?’ - வங்கியில் ரெய்டு; தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவருக்குச் சிக்கலா?!

மகாராஷ்டிரா தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெயந்த் பாட்டீலுக்கு நெருக்கமான வங்கியில் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தியிருக்கின்றனர்.