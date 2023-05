Published: 01 May 2023 3 PM Updated: 01 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: 3 சிலிண்டர், பால் இலவசம்; `EV City’ பெங்களூரு - பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் ஹைலைட்ஸ்!

பாஜக-வின் இந்த வாக்குறுதிகள், தேர்தலில் பா.ஜ.கவுக்கு கைகொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்...

Share