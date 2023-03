Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: ரூ.40 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கியபோது கைதான மகன்; பாஜக எம்.எல்.ஏ வீட்டில் சிக்கிய ரூ.6 கோடி!

பிரசாந்தின் தந்தையும், எம்.எல்.ஏ-வுமான மடல் விருப்பக்ஷப்பாவின் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸார் சோதனை நடத்தினர். அதில் ஆறு கோடி ரூபாய் பணம் சிக்கியிருக்கிறது.