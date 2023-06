Published: Just Now Updated: Just Now

``குடும்ப அரசியல்னு சொன்னவங்கலாம் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துடுறாங்க..!” - ஆர்.எஸ்.பாரதி

``நேற்று மோடி பேசியிருக்கிறார், திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டால் கருணாநிதியுடைய பேரனும், பிள்ளையும் தான் வாழ முடியும்னு. இப்படி பல பேர் சொல்லி ஏமாந்து போயிட்டாங்க.” - ஆர்.எஸ்.பாரதி