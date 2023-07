Published: 07 Jul 2023 7 AM Updated: 07 Jul 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``திமுக-வுக்கு தொல்லை கொடுப்பவன் நீண்ட காலம் வாழவும், இருக்கவும் முடியாது!" - ஆர்.எஸ்.பாரதி

``ஜெயலலிதாவை 70 நாள் மருத்துவமனையில் தங்க வைத்து விட்டு, அதிமுக கூட்டம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு இட்லி, தோசை சாப்பிட்டது. ஜெயலலிதா உயிரையே காப்பாற்ற முடியாத எடப்பாடிக்கு எங்களை கேள்வி கேட்க யோக்கியதை இல்லை” - ஆர்.எஸ்.பாரதி