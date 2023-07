Published: 30 Jul 2023 8 AM Updated: 30 Jul 2023 8 AM

சேர்மனுக்கு பதிலாக பதிலளித்த கணவர்; உடைக்கப்பட்ட மைக்; பரபர திண்டிவனம் நகர்மன்றக் கூட்டம்!

திண்டிவனம் நகரமன்றக் கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க கவுன்சிலர் ஒருவர், தான் பேசிக்கொண்டிருந்த மைக்கை உடைத்ததால், மேலும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.