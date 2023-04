Published: Just Now Updated: Just Now

வேங்கைவயல் விவகாரம் குறித்த கேள்வியும்... `கொதித்த' திருமாவளவனும்! - என்ன நடந்தது?

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, வேங்கைவயல் தொடர்பான கேள்விக்கு அவர் கோபத்துடன் பதிலளித்தார்.

