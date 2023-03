Published: 11 Mar 2023 7 AM Updated: 11 Mar 2023 7 AM

'உக்ரைன் மீது குண்டு மழை பொழியும் ரஷ்யா' - பாக்முட் நகரை டார்கெட் செய்வது ஏன்?!

பாக்முட் நகரை கைப்பற்றுவதற்கு தீவிரம் காட்டி வரும் ரஷ்யப் படைகள், உக்ரைன் மீது குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. இதனால் அந்த நாட்டில் உச்சகட்ட பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.