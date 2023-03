Published: 17 Mar 2023 7 AM Updated: 17 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`இந்திய சுகாதாரத்துறையின் இணையதளத்தை குறிவைத்த ரஷ்ய ஹேக்கர்கள்?' - சைபர் நுண்ணறிவு நிறுவனம் தகவல்

ரஷ்ய சார்பு குழுவான கில்நெட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பீனிக்ஸ் ஹேக்கர் குழு, இந்தியாவின் சுகாதார அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தை முடக்க முயன்றுள்ளதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.