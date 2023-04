Published: Just Now Updated: Just Now

ரஷ்யப் போர் குறித்து விமர்சனம்; தேசதுரோகம் என எதிர்க்கட்சி ஆர்வலருக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை!

உக்ரைனில் நடக்கும் போரை விமர்சித்ததற்காக, ரஷ்யாவின் முன்னாள் பத்திரிகையாளரும், எதிர்க்கட்சி ஆர்வலருமான விளாடிமிர் காரா-முர்சாவுக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.