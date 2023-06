Published: Just Now Updated: Just Now

புதிய கட்சி தொடங்குகிறாரா சச்சின் பைலட்? - ஜூன் 11-ல் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகப்போவதாகத் தகவல்!

சச்சின் பைலட் தன்னுடைய தந்தை ராஜேஷ் பைலட்டின் நினைவு தினமான ஜூன் 11 அன்று புதிய கட்சியை அறிவிக்கப்போவதாகத் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.