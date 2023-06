Published: 28 Jun 2023 9 AM Updated: 28 Jun 2023 9 AM

மாவட்டச் செயலாளர் குறித்து புகார்; திமுக-லிருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிர்வாகிகள்! - பின்னணி என்ன?

தி.மு.க நிர்வாகிகளே, தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ ராஜேந்திரன் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட கருத்துதான், சேலம் தி.மு.க-வில் அனலைக் கிளப்பியிருக்கிறது.