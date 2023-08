Published: 18 Aug 2023 11 AM Updated: 18 Aug 2023 11 AM

சேலம்: கவுன்சிலர்களை கேரளாவுக்கு டூர் அழைத்துச் சென்ற மேயர் - காரணம் உட்கட்சி கோஷ்டிப்பூசலா?!

சேலம் மாநகராட்சி மேயர் ராமச்சந்திரன், மாமன்ற உறுப்பினர்களை கேரளாவுக்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்று குஷிப்படுத்திய சம்பவம் நடந்திருக்கிறது.