Published: 20 Mar 2023 9 AM Updated: 20 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``கட்சி வளராததற்கு நானும் ஒரு காரணம்” - மீண்டும் பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சரத்குமார்

``இப்போது பாதிப்புகள் அதிகமாக தெரிவதால் ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்வது தொடர்பான தமிழக அரசின் சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்ற ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என்கிறேன்” - சரத்குமார்