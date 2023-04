Published: 01 Apr 2023 8 AM Updated: 01 Apr 2023 8 AM

``அண்ணாமலை, அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியலை கண்டிப்பாக வெளியிடுவார்"- இராம.சீனிவாசன்

``வருகிற ஏப்ரல் 14-ம் தேதி பா.ஜ.க. மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை, தி.மு.க.அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடும்போது யார் யாரெல்லாம் அரசியல் நிர்வாணமாக போகிறார்கள் என்பது தெரிந்துவிடும்” என்கிறார் இராம.சீனிவாசன்.