குடியரசுத் தலைவரின் கன்னியாகுமரி வருகை: பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்; சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் தடை!

நாளை குடியரசுத் தலைவர் செல்லும் வழியில், போலீஸார் இன்று பாதுகாப்பு வாகன ஒத்திகை நடத்தினர். மேலும் அந்தப் பகுதி முழுவதும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.