Published: 21 Mar 2023 9 AM Updated: 21 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

``மதுக்கடை வருமானம்... ரூ.50,000 கோடியாக உயர்த்த திட்டமிடுவது வெட்கக்கேடானது" - சீமான் காட்டம்

``கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை மட்டுமே கொண்ட வழமையான நிதிநிலை அறிக்கையாகவே இருக்கிறது" - சீமான்