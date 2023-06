Published: 15 Jun 2023 7 AM Updated: 15 Jun 2023 7 AM

``2024 தேர்தலில் தமிழரை பிரதமராக அறிவியுங்கள், நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம்” - சீமான் பேச்சு

``தமிழர் ஒருவர் பிரதமர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கிறார்கள். 2024 தேர்தலில் தமிழரை பிரதமராக அறிவியுங்கள் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். பொன்.ராதாகிருஷ்ணனா, தமிழிசையா, அண்ணாமலையா யாரை அறிவிக்கிறீர்கள்?” என கேள்வி எழுப்பினார் சீமான்.