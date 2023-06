Published: 14 Jun 2023 11 AM Updated: 14 Jun 2023 11 AM

``கைது, அப்பிடீன்னா நெஞ்சுவலி வர்றத நாம நிறைய தெலுங்கு படத்தில பார்த்திருக்கிறோம்” - சீமான்

`இ.சி.ஜி இயல்பாக இல்லை என்கிறார்கள். உண்மையை சொல்லவேண்டுமானால் செந்தில் பாலாஜியால்தான் நாடும், மக்களும் இரண்டு வருடங்களாக இயல்பு நிலையில் இல்லை என்பதுதான் எதார்த்தம்' என்றார் சீமான்.