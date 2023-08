Published: 04 Aug 2023 9 AM Updated: 04 Aug 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``மோடிக்கு தெரிந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் அருமை அண்ணாமலைக்கு ஏன் தெரியவில்லை?" - செல்லூர் ராஜூ பொளேர்

"ஓ.பி.எஸ் குறித்து விமர்சித்து பேசிய வார்த்தைகள் நான் சொன்னது அல்ல, இதற்கு முன்னால் பலரும் கட்சியை விட்டு வெளியேறியபோது ஜெயலலிதா குறிப்பிட்டதுதான்..." என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.