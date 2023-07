Published: 21 Jul 2023 5 AM Updated: 21 Jul 2023 5 AM

``குடிகாரர்களை இனி மது தியாகிகள் என அழைக்கலாம்!" - செல்லூர் ராஜூ கல கல

``மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்குவதை வரவேற்கிறேன். ஆனால் அனைத்து பெண்களுக்கும் 1,000 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்" என்று விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து மதுரையில் நடந்த ஆர்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ பேசினார்.