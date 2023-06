Published: 17 Jun 2023 8 AM Updated: 17 Jun 2023 8 AM

டார்கெட் ஸ்டாலினா... அதிமுக-வா... முதல்வருக்கு பதில் என அதிமுக-வை சாடினாரா அண்ணாமலை?!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கைது குறித்து முதல்வரின் கண்டனத்துக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக அண்ணாமலை வெளியிட்ட அறிக்கையில், அ.தி.மு.க-வை மறைமுகமாக சீண்டி இருப்பது, மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.