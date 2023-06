Published: 25 Jun 2023 10 AM Updated: 25 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

செந்தில் பாலாஜி கைது: `முதல்வரின் விமர்சனம் சரியா?’ - விகடன் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் சொல்வதென்ன?!

`அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை அமலாக்கத்துறை கைது செய்திருப்பது அப்பட்டமான அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை’ - முதல்வர் ஸ்டாலின்