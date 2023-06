Published: 14 Jun 2023 9 AM Updated: 14 Jun 2023 9 AM

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கைது: பரபரப்பான தமிழ்நாடு அரசியல் களம்!

விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இதனால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.