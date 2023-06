Published: Just Now Updated: Just Now

Senthil Balaji: `சமரசம் முதல் உச்ச நீதிமன்ற குட்டு வரை...’ பண மோசடி வழக்கு கடந்து வந்த பாதை..!

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அ.தி.மு.க ஆட்சியில் போக்குவரத்துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அவர்மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கைது வரை கொண்டு சென்ற வழக்கு கடந்து வந்த பாதை...