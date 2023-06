Published: Just Now Updated: Just Now

அண்ணாமலைக்கு எதிராக செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி நீதிமன்றத்தில் கூடுதல் மனு தாக்கல் - பின்னணி என்ன?!

``தனது அரசியலுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருப்பார் என்று கருதிய பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, என் கணவருக்கு எதிராக வெறுப்பை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்." - செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி மேகலா