Published: 05 Jul 2023 10 AM Updated: 05 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சரத் பவார் vs அஜித் பவார்... தனித்தனியே எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டம்! - கட்சியை கைப்பற்றப்போவது யார்?!

தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் இன்று தனது கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தை கூட்டி இருக்கிறார். இதற்காக கொறடா உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.